Titans, Brenton Thwaites sui lati positivi e negativi di questa seconda stagione

Ai microfoni di Comicbook, Brenton Thwaites, a.k.a. Dick Grayson in Titans, ha rivelato quali sono secondo lui i punti di forza e le debolezze della seconda stagione dello show.

La seconda stagione di Titans ha visto un'espansione del cast della serie, con tante nuove aggiunte degne di nota, e quindi più personaggi, ma anche più storie da raccontare e intrecciare.

Il sito Comicbook ha dunque pensato di chiedere a uno dei suoi protagonisti, Brenton Thwaites (Dick Grayson), cosa ne pensasse di questi sviluppi, e se la "nuova formula narrativa" fosse preferibile a quella della prima stagione, che aveva invece a che fare con un gruppetto di personaggi più esiguo e compatto.

"Ci sono aspetti di etrambe che apprezzo davvero. E ad ogni modo, credo che non potrebbero avere successo gli uni senza gli altri" ha risposto Thwaites "Lo sviluppo più introspettivo dei personaggi che ritroviamo nella seconda stagione ci porta a delle grandi scoperte e altrettanto importanti sviluppi nel combattere Deathstroke, e nel supportare l'idea di questi set e di queste scene di lotta così notevoli. Credo sia importante che, quando questi personaggi si riuniranno per combattere contro Deathstroke, noi conosciamo i loro percorsi, e cosa hanno passato".

Diplomatico nel rispondere, quindi, ma anche molto onesto.

"Credo che la sfida maggiore nell'avere un cast con 15-16 supereroi stia nel portare a termine il percorso individuale di ognuno. Perciò, sfortunamente, in questa stagione non abbiamo avuto esattamente l'occasione di addentrarci nella storia di ogni singolo personaggio, non così a lungo. Ma guardando al lato positivo, è stata un'ottima maniera di mostrare come i membri di una famiglia si supportino l'uno con l'altro, e riescano alla fine a sconfiggere il male".

Il suo personaggio, però, è sicuramente tra quelli che può vantare di più spazio nella serie, e dopo il quinto episodio, potrebbe essersi avvicinato ancora di più ad adottare l'identità di Nightwing.

Titans è in onda ogni venerdì su DC Universe.