Titans: Brenton Thwaites parla della frase shock su Batman, in più 2 nuove foto!

Per adesso la nuova serie DC Titans, quella che andrà in onda direttamente sulla piattaforma di streaming digitale DC Universe, non è stata accolta in modo particolarmente entusiastico dai fan.

Una frase in particolare, quella in cui Robin dice "Fan**lo Batman", ha stranito i fan. Inoltre, dal primo trailer che si è visto della serie, in tanti hanno un po' storto il naso per l"ensemble" di eroi che è stato messo insieme da DC Entertainment per questo prodotto tv. opinioni personali dei fan a parte, ecco cosa ha detto il protagonista di Titans, Brenton Thwaites, parlando con EW:

"Avevamo già girato quella scena da vicolo prima, e non era così forte, non c'era nessun punto esclamativo. Penso che i produttori volessero qualcosa che stabilisse con certezza quale dovesse essere il tono della serie."

Veramente? Beh, alcuni fan potrebbero avere qualcosa da ridire se veramente è questo il tono che i produttori vogliono dare alla serie, che ne dite? Continuando, l'attore ha detto che la frase in questione è stata pronunciata in quel modo per far intendere chiaramente che questa che sta per arrivare non è una serie su Batman.

"È uno show che non ha nulla a che vedere con Batman e penso che sia importante che le persone lo capiscano e che non siano contrariate quando non vedranno Batman saltare fuori e far fuori un sacco di malviventi perché una storia sui Titani e credo che dire "Fan**lo Batman" riassuma questa cosa in due parole."

Beh, che ne dite? Titans arriva il 12 ottobre sulla piattaforma DC Universe.