Titans: Brenton Thwaites sul personaggio di Jason Todd e quello di Batman

Sembra che Titans sia una serie molto attesa, già acclamata dalla stampa, ed i fan della DC Comics non vedono l'ora di vedere cosa il serial abbia in serbo per loro.

In attesa di vederla su Netflix (dove debutterà in Italia), l'attore protagonista Brenton Thwaites - interprete di Dick Grayson - ha parlato del personaggio di Batman e, soprattutto, del perché il suo personaggio abbia pronunciato l'ormai famosa frase 'f**k Batman" nel primo trailer di Titans: "Batman è un assassino e Dick vuole allontanarsi da questo modo di fare. L'idea è che lui non voglia diventare un assassino. E anche se quei tizi che combatte sono cattivi e, in un certo senso, potrebbero meritarsi tutta quella violenza, crede che ucciderli gli farà oltrepassare quella linea e farlo diventare cattivo quanto quelli che affronta. E' chiaro che quando stava con Batman lui ha oltrepassato quella linea e gli stava insegnando a fare lo stesso, e ora cerca di allontanarsi da tutto questo".

Ed è per questo che ci sarà un po' di tensione tra il suo Dick Grayson e il nuovo Robin, Jason Todd: "Jason ha preso il posto di Dick al fianco di Batman. C'è un po' di tensione nelle loro scene perché Dick ha mollato per quella ragione ben precisa. Come ho detto, quel modo di combattere il crimine non è condiviso da Dick e pensa che Jason abbia subito il lavaggio del cervello da parte dell'Uomo Pipistrello. Quindi c'è un po' di tensione e gli faccio capire cosa sia giusto e cosa no".