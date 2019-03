Titans: Chella Man sarà Jericho nell'avventurosa serie in onda su DC Universe!

Continuano, senza sosta, gli annunci relativi ai casting della seconda stagione di Titans. Dopo Esai Morales come Deathstroke, un altro, talentuoso attore si prepara ad unirsi al gruppo di supereroi di casa DC Comics. Parliamo di Chella Man, scelto per rivestire i panni di Jericho, figlio di Slade Wilson.

L'annuncio proviene direttamente da DC Universe, il network (non ancora disponibile in Italia) che produce e trasmette lo show in streaming. Jericho, alter ego di Joseph Wilson, è un importantissimo personaggio delle celebri storie a fumetti. Dopo che il padre ha cercato, invano, di salvarlo da uno spietato gruppo di assassini, il ragazzo non ha più la possibilità di comunicare con la voce, essendo impossibilitato ad utilizzare le proprie corde vocali.

D'altra parte, egli possiede una straordinaria abilità, che gli permette di "possedere" mentalmente chiunque, semplicemente attraverso uno sguardo. Col passare del tempo, il personaggio si è dimostrato non solo un sorprendente eroe, ma anche un formidabile alleato dei Titani, collaborando con loro in più occasioni.

Come gli appassionati ricorderanno, egli è stato di fondamentale importanza, nella run fumettistica ideata da Marv Wolfman in collaborazione con George Perez, in quella che è stata denominata l'era dei New Teen Titans.

Chella Man, scelto per dare anima e corpo al personaggio sul piccolo schermo, ha conosciuto una certa popolarità solo negli ultimi tempi, grazie al lavoro come modello e personalità del web (soprattutto su YouTube).

Il personaggio di Joe Wilson, invece, è stato già introdotto precedentemente in ambito live action. Egli è infatti apparso nella serie televisiva Arrow, dove ad interpretarlo vi era l'attore Liam Hall, che mai aveva avuto l'opportunità di calarsi nei panni della versione "eroica" del personaggio.

Jericho è dunque l'ultima aggiunta al cast della serie, dopo gli strepitosi ingressi di Deathstroke e Superboy. La seconda stagione approderà su DC Universe durante i prossimi mesi.