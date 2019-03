Titans: Chelsea Zhang sarà Ravager nella serie prodotta da DC Universe!

L'annuncio proviene dal sito Revenge of the Fans, che ne ha dato per primo la notizia in esclusiva. Dopo l'ingresso di Chella Man nei panni di Jericho, la famiglia Wilson può considerarsi completa. L'attrice Chelsea Zhang è stata infatti selezionata per interpretare Rose Wilson a.k.a. Ravager nella seconda stagione della serie DC Universe.

Risalgono al mese scorso le prime voci di corridoio relative al casting di Ravager nella serie. Sembra finalmente che, dopo settimane di provini, la casa di produzione abbia finalmente trovato l'interprete perfetta per dare vita al personaggio sul piccolo schermo.

La presunta conferma giunge quindi grazie alla descrizione dell'interprete, richiesta per ottenere la parte. Ovviamente, per evitare che si scoprisse con largo anticipo la vera identità del personaggio, essa è stata chiamata con l'appellativo "Eva" durante tutta la fase di casting. Durante quel periodo, la descrizione recitava quanto segue:

"Eva è una giovane donna che è stata più volte stravolta da varie situazioni durante la sua vita. Fin dalla tenera età, ha dovuto imparare a combattere per poter sopravvivere contando solo sulle proprie forze. Combattente e autosufficiente, lei sa come ottenere ciò che vuole, impedendo a chiunque di intralciare il suo cammino, anche se se ciò comporta di uccidere qualcuno."



Chloe Zang ha conosciuto la fama internazionale grazie all'interpretazione di Brittany nella serie Disney titolata Andi Mack. Col passare degli anni, la figlia di Deathstroke è apparsa in molteplici canali mediatici, soprattutto in ambito televisivo. In ambito animato, ad esempio, il personaggio ha ricoperto un ruolo fondamentale in alcuni episodi di Teen Titans Go! e DC Super Hero Girls.