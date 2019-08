Titans: cosa ci ha rivelato il trailer della seconda stagione

Dopo mesi di indiscrezioni, anticipazioni e spoiler da parte del cast della serie, finalmente abbiamo un primo sguardo ufficiale alla seconda stagione di Titans grazie al trailer uscito quest'oggi. Ma quali sono state le novità più degne di nota?

Fermi tutti, perché i Titans (New Titans? Titans 2.0? Titans Next Generation?) stanno per tornare.

Nel trailer nuovo di zecca diffuso oggi dai canali ufficiali della serie DC/Warner Bros., Dick Grayson e gli altri sono più che pronti a tornare in azione. Ma chi sono questi altri? Vediamo insieme i nuovi personaggi in arrivo nella seconda stagione (che potete trovare nella nostra gallery).

Bruce Wayne

Interpretato da Iain Glen (il Jorah Mormont di Game of Thrones), Bruce Wayne fa finalmente il suo ingresso ufficiale (nel senso di visibile a tutti alla luce del giorno) nella serie. Qui lo vediamo parlare con Dick (Brenton Thwaites) della nuova squadra formata dai ragazzi.

Wonder Girl

Conor Leslie/Donna Troy era già stata introdotta nella prima stagione della serie, ma non aveva ancora indossato il suo outfit da supereroina. Qui la vediamo finalmente in costume.

Superboy

Una delle new entry più attese, il Superboy di Joshua Orpin (e l'immancabile cane Krypto). Chissà cosa combinerà Conner in questa versione della storia?

Aqualad

Anche Aqualad (Drew Van Acker) è approdato tra i Titani, e nel trailer lo vediamo prendere parte all'azione fin da subito.

Deathstroke

Ma come ogni storia di supereroi che si rispetti, c'è bisogno di un villain. E chi meglio di Deathstroke (Esai Morales)?

Ravager

E già che ci siamo... Perché non introdurre anche la prole di suddetto villain? Ecco Rose Wilson/Ravager, interpretata da Chelsea T. Zhang.

Jericho

E non c'è due senza tre: il terzo membro dei Wilson, Joseph, ovvero Jericho (Chella Man).

Trailer decisamente funzionale a far salire l'hype in attesa del 6 settembre, vero?