Titans: Curran Walters anticipa il suo nuovo costume da Robin per la seconda stagione?

Attraverso il suo account ufficiale Instagram, Curran Walters ha postato un'immagine che lo ritrae con indosso il costume e la maschera da Robin. Che sia il nuovo costume che gli vedremo addosso nella seconda stagione di Titans?

La prima stagione di Titans, show targato DC Universe, si chiudeva con un bel cliffhanger che ha lasciato sospesi tutti i fan della serie, quindi le anticipazioni della nuova stagione vengono percepite come oro. Un dettaglio, quindi, arriva proprio da Walters che si scatta un selfie con indosso una nuova maschera per il suo Robin e una acconciatura decisamente più eccentrica per il suo personaggio. L'attore non ha avuto tantissimo spazio nel corso della prima stagione, ma nella seconda dovrebbe avere il tempo di recuperare.

La seconda stagione di Titans non dovrebbe arrivare prima del 2020, quindi ci sarà tempo per lanciare tutte le speculazioni del caso sulla trama che vedremo nei nuovi episodi dello show e del percorso che coinvolgerà il team così come il suo principale protagonista, il Dick Grayson interpretato da Brenton Thwaites. La prima stagione è disponibile per i fan italiani su Netflix dallo scorso 11 gennaio. Nel frattempo nel mondo del DC Universe arriveranno Swamp Thing il prossimo 31 maggio e Stargirl in una ancora non meglio precisata data di quest'anno. Sulla piattaforma ha invece già debuttato Doom Patrol, lo scorso 15 febbraio.