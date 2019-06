Titans: Curran Walters condivide un nuovo sguardo al costume di Jason Todd

Mentre le riprese della seconda stagione di Titans sono ancora in corso i membri del cast si divertono a stuzzicare i fan con qualche immagine dietro le quinte. Dopo il video dal set condiviso da Mika Kelly, questa volta è il turno di Curran Walter che torna a mostrarci il suo Jason Todd.

Nell'immagine possiamo dare uno sguardo da vicino al nuovo costume di Jason Todd, secondo impersonatore di Robin dopo che Dick Grayson (Brendon Thwaites) è diventato Nightwing. Potete trovare il post in calce alla notizia. L'attore aveva già mostrato il costume di Robin in un video dal set di Titans 2 insieme alla sua controfigura.

Jason Todd apparirà per la prima volta in un live-action targato DC e, per la gioia dei fan, questa seconda stagione di Titans vedrà anche il debutto di Ian Glen - conosciuto ai più per la sua interpretazione di Jorah Mormont in Game of Thrones - nei panni di Bruce Wayne. Nei nuovi episodi sarà inoltre introdotto anche il villain Deathstroke, interpretato per l'occasione da Esai Morales.

La seconda stagione di Titans debutterà su DC Universe entro la fine del 2019, mentre in Italia sarà nuovamente distribuita da Netflix. Attualmente potete trovare la prima stagione dello show direttamente sulla piattaforma del colosso dello streaming.