Titans, Curran Walters è Red Hood nelle nuove immagini ufficiali della stagione 3

Come promesso dal breve teaser pubblicato ieri da Curran Walters, HBO Max ha finalmente svelato le prime immagini ufficiali di Red Hood, la nuova identità di Jason Todd nella terza stagione di Titans.

Proprio in queste ore, il direttore della fotografia della serie Boris Mojsovski ha svelato su Instagram un primo sguardo al ritorno di Walters. "Sono sempre impressionato da Curran sia come persona che come attore. Tutti non vedono l'ora di vederlo come Red Hood quest'anno in Titans" ha scritto il DOP, anticipando di fatto l'arrivo delle immagini condivise dall'account dello show.

Come ricordato da HBO Max, l'apparizione di Red Hood in Titans firmerà il debutto del costume classico del personaggio in una produzione live-action. L'aspetto di Jason Todd nella nuova stagione è stato curato dalla costumista Laura Jean Shannon.

Le stagioni 1 e 2 di Titans debutteranno su HBO Max, servizio attualmente disponibile solamente negli Stati Uniti, il prossimo 1° novembre (in precedenza erano disponibili sull'ora accantonato DC Universe). Non ci sono invece novità sulla data di uscita del terzo arco narrativo.

