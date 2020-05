Titans, Curran Walters rimpiange Ruby Rose: 'Volevo un crossover con Batwoman'

La notizia dell'abbandono di Ruby Rose del ruolo di Batwoman sta provocando reazioni da tutte le parti, e negli ultimi giorni c'è stata una caccia alla sostituta con candidature spontanee e proposte da parte dei fan. La CW intanto procede con i recast, e qualcuno ha accusato il colpo, come Curran Walters, star di Titans.

L'attore è piuttosto amareggiato dall'annuncio della collega, e riferisce che gli sarebbe piaciuto girare un crossover tra Jason Todd e la supereroina Batwoman interpretata da Ruby Rose prima che lei lasciasse la produzione: "Mi piacerebbe lavorare con la Batwoman di Ruby [Rose]. Penso che sarebbe sicuramente un bel crossover. E Ruby è fantastica, quindi sì, sarebbe molto divertente".

I due personaggi non appartengono allo stesso universo, ma di recente Jason Todd è comparso nell'evento crossover "Crisi delle Terre Infinite", quindi non sarebbe stato difficile pensare che i personaggi potessero incontrarsi in qualche modo, il multiverso è grande e le possibilità infinite. Ciò non toglie che possa comunque verificarsi in futuro, non ci resta che attendere di conoscere chi sarà la prossima Batwoman.

Intanto per Titans è in programma la terza stagione, le cui storie sono state sviluppate e si aspetta solo di fare ritorno sul set per iniziare le riprese. E sempre per la terza stagione della serie tv dei giovani titani è previsto l'arrivo di un nuovo personaggio in Titans 3.