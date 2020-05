Titans: DC Uinverse al lavoro su uno spin-off della serie?

Mentre i fan dei personaggi dei fumetti DC sono in attesa di altre informazioni sulla terza stagione di Titans, un nuovo rumor sembra smentire le voci di un ridimensionamento del servizio streaming DC Universe.

Nei giorni scorsi avevamo riportato la notizia della poca attenzione che HBO avrebbe dedicato a DC Universe, preferendo concentrarsi sul lancio di HBO Max, ma un giornalista di Business Insider ha condiviso alcune dichiarazioni di un dipendente di "Digital Labs", che avrebbe smentito così la notizia: "In ufficio pensiamo tutti che DC Universe ci sarà ancora per un paio di anni, c'è tutto l'impegno e il finanziamento necessario". Nonostante questo, sembrerebbe che le produzioni che saranno affidate a DC Universe saranno minori, come rivela un dipendente dell'azienda alla testata americana: "Continuerà ad esistere, ma si occuperà di produzioni minori".

Comunque Titans rimarrà il prodotto di punta del servizio, che amplierà la sua offerta producendo uno spin-off, anche se per ora non sappiamo ancora quale supereroe dei fumetti DC sarà il protagonista di questa serie. Nel frattempo i fan della serie presente nel catalogo di Netflix sono in attesa della terza stagione, per ora non conosciamo ancora lo stato dei lavori, ma è stato confermato il ritorno di Bruce Wayne in Titans 3.