Titans: DC Universe ha rilasciato i video di presentazione dei personaggi principali

Titans è la prima serie tv che verrà mandata in onda sulla piattaforma di streaming digitale DC Universe, dedicata ai contenuti della Detective Comics. Ecco quindi adesso la presentazione dei personaggi principali del nuovo serial live-action.

Il nuovo promo ha rivelato che Robin (Brenton Thwaites) si è separato da Batman per evitare di diventare come lui. Se ricordate, il primo trailer della serie è stato rilasciato al SDCC quest'estate, e i fan sono rimasti sconcertati dalla spietata battuta di Robin sul Cavaliere Oscuro, quando cioè ha detto: "F * ck Batman". Uno sguardo alla storia del duo di eroi inizia tuttavia a spiegare gli eventi che porteranno i Titani ad unirsi.



Il video mostra Dick Grayson ragazzino che piange di fronte alle tombe dei suoi genitori. Come Thomas e Martha Wayne, si ritiene che i genitori di Grayson siano stati assassinati. Attraverso la voce fuori campo, il protagonista della serie ammette che la sua ammirazione per Batman l'ha portato a diventare troppo simile a lui.

DC ha anche pubblicato altri video del resto della squadra, per spiegarne le origini e come si alleino poi, per formare il gruppo dei Titans. Raven, tenuta rinchiusa in un monastero, viene mostrata alle prese con un "male" interiore, che può fare riferimento al lignaggio di mezzo demone del personaggio. Come nei fumetti, Starfire sembra essere stata sottoposto a esperimenti che le hanno dato il potere di scatenare esplosioni di fuoco. Quando Robin chiede da dove viene, non rivela se sia la principessa del pianeta Tamaran. Beast Boy mostra i suoi poteri di trasformazione animale da nudo, e quando chiede di incontrare Batman, Robin risponde seccamente "No". Date pure un'occhiata al video nel player e diteci cosa ne pensate nei commenti!