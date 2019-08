Titans: Deathstroke è in primo piano in questa modifica ad uno dei poster ufficiali

Il recente poster della seconda stagione di TItans ha permesso ai fan di vedere le nuove aggiunte al cast della serie. Insieme a Superboy e Ravager nell'immagine è presente anche Deathstroke, un appassionato ha deciso di modificare la foto per osservare meglio il costume del personaggio.

Come potete vedere, il look è ispirato alla serie di fumetti New 52, in cui la colorazione nera di metà dell'uniforme indossata da Slade è stata sostituita da un motivo grigio. Come ricorderete il personaggio sarà interpretato da Esai Morales, insieme a lui troveremo il resto della sua famiglia, composta dalla già citata Ravager e Jericho, che avrà il volto dell'attore Chella Man.

Nei commenti al post su Reddit, i fan sono particolarmente entusiasti principalmente per la scelta dell'attore, salito alla ribalta dopo "NYPD" e presente in serie come "Jericho", "Dal Tramonto all'Alba" e "Ozark". Come avrete sicuramente già letto, anche Michael Mosley di Ozark si è unito al cast di Titans, nel ruolo di Doctor Light.

Ricordiamo che la serie andrà in onda su Netflix a partire dal prossimo 6 settembre, nel cast troveremo anche Brenton Thwaiter nei panni di Dick Grayson, Anna Diop come Starfire, Teagan Croft che interpreterà Raven e Ryan Potter nel ruolo di Beast Boy. Gli appassionati de Il Trono di Spade saranno entusiasti di sapere che Iain Glen sarà il volto di Bruce Wayne.