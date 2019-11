Titans, il debutto di Blackfire nell'ultimo episodio andato in onda

Arrivati al nono episodio della seconda stagione di Titans, Atonement, i fan della serie possono finalmente conoscere Blackfire, la sorella di Kory/Starfire.

Il tanto annunciato arrivo di Blackfire in Titans è finalmente giunto.

Nel nono episodio della seconda stagione dello show, andato in onda nella giornata di oggi, la sorella di Kory/Starfire (Anna Diop) si è mostrata agli spettatori dello show, anche se solo... In versione ologramma.

Nel corso della puntata abbiamo infatti scoperto che Faddei (Robbie Jones) era in realtà sotto il controllo di Blackfire, e che l'invidiosa sorella ha deciso di prendere il posto di Starfire sul trono di Tamaran, uccidendo anche i loro genitori.

"Ho una nuova famiglia adesso" dichiara l'ologramma di Blackfire davanti a Kory.

Quest'ultima, una volta venuta a conoscenza dell'accaduto, ha riservato quattro semplici parole alla sorella: "Sto venendo a prenderti".

Sul misterioso personaggio (e il rapporto con Kory) si era espresso in precedenza anche Brenton Thwaites, l'interprete di Dick Grayson, che aveva anticipato: "Su Blackfire non posso dire granché. La sua storyline sta per prendere piede. Ha ovviamente i suoi conflitti famigliari con Kory. Questi due personaggi si ritroveranno a dover fare i conti con i problemi legati alla famiglia e a una relazione famigliare brusca e abusiva. Da un lato, vediamo come i Titans si riuniscano e formino una bella famiglia; dall'altro, però, abbiamo Kory e Blackfire che sono ben lontane dall'esserlo. Questo creerà parecchia tensione nel corso della serie".

Il prossimo episodio di Titans andrà in onda venerdì 8 novembre su DC Universe.