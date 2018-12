Titans: il demone Trigon potrebbe apparire in futuro nelle sue vere sembianze

Il finale della prima stagione di Titans ci ha lasciato con non pochi dubbi e perplessità circa il proseguimento delle varie storyline, in particolare in merito al percorso intrapreso da Dick Grayson e all'effettiva formazione della squadra di supereroi. Oltre a ciò, nuove minacce si protendono all'orizzonte, alcune più demoniache di altre.

Nel corso di una nuova intervista con Entertainment Weekly, il creatore e showrunner della serie Greg Walker ci parla di quella che, potenzialemente, potrebbe essere il nemico contro cui Robin, Starfire, Beast Boy & Co. dovranno fronteggiare durante i prossimi episodi.

Stiamo parlando, naturalmente, di Trigon: padre di Raven, nonché potentissima entità demoniaca, di natura interdimensionale e con dimensioni smisurate. Durante questa prima stagione della serie, non abbiamo avuto modo di vederlo in tutta la sua gloria "fumettosa", tuttavia, certi aspetti del personaggio sono rimasti invariati e, sapientemente, dosati affinché potessero tornare in futuro in maniera ancora più inquietante. Vedremo mai, dunque, il demone con le sue sembianze originali sul piccolo schermo?

Queste le parole di Walker:

"Mi piace la versione di Trigon nei fumetti, ma ho sempre pensato che sarebbe stato più interessante giocare con il lato umano e seduttivo del Male, che si approfitta delle tue insicurezze, invece che delle tue paure. Abbiamo pensato che, ingaggiando Seamus (Dever, ndr) e affidandogli un personaggio così seduttivo, avremo ottenuto un risultato più efficace riguardo al capire la natura del Male. Quella è stata la prima scelta. Per quanto riguarda il fatto che lui possa assumere o meno quella forma (demoniaca, ndr), questo resta tutto da vedere, ma da fan so benissimo che amerei vedere una cosa del genere."

Va detto comunque detto che, in un certo senso, abbiamo intravisto la "potenziale" versione fumettistica del personaggio nella serie. Ci riferiamo al capitolo in cui Starfire porta Dick Grayson e Donna Troy all'interno di una navicella spaziale, in cui ci viene mostrata una proiezione del personaggio. Per il momento, non ci resta che aspettare l'uscita della seconda stagione dello show (le cui riprese sono previste per i primi mesi del 2019), in cui lo showrunner promette il proseguimento della missione di Raven per salvare i suoi amici da questa imminente "minaccia che si estende oltre la Terra".