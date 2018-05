Titans: diamo un altro sguardo ai personaggi di Falco e Colomba del nuovo serial DC Comics

A distanza di qualche tempo dall’ultimo “avvistamento”, due personaggi che faranno parte del team supereroistico al centro di Titans - il nuovo show DC Comics che a fine anno esordirà sulla neo annunciata piattaforma di streaming “DC Universe” - tornano a mostrarsi attraverso i social network.

Interpreti rispettivamente di Falco e Colomba, gli attori Alan Ritchson e Minka Kelly hanno pubblicato via Instagram e Twitter alcune foto che li immortalano con indosso i costumi che utilizzeranno nel serial. A primo acchito, entrambi sembrano fantastici, e si direbbe che i due attori si stiano divertendo molto sul set.



Introdotto per la prima volta nei fumetti DC Comics nel lontano 1968, il duo si unirà al gruppo di eroi composto da Dick Grayson, Beast Boy, Raven e Starfire. Insistenti voci di corridoio sostengono inoltre che faranno parte del team anche Donna Troy/Wonder Girl e Kiran Singh/Solstizio.

Prodotto dal trio che ha dato vita all’Arrowverse, ossia Geoff Johns, Greg Berlanti e Akiva Goldsman, il serial vanta già un cast ampio e straordinario, di cui fanno parte Brenton Thwaites (Dick Grayson/Robin), Teagan Croft (Raven), Anna Diop (Starfire/Koriand'r), Lindsey Gort (Amy Rohrbach), Minka Kelly (Dawn Granger/Colomba), Ryan Potter (Beast Boy), Alan Ritchson (Hank Hall/Falco), April Bowlby (Elasti-Girl), Jake Michaels (Cliff Steele), Seamus Dever, Bruno Bichir e Dwain Murphy (Negative Man).



“Titans segue un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell’Universo DC. Nella serie d’azione, Dick Grayson esce dall’ombra per diventare il leader di una squadra di eroi senza paura che include Raven, Starfire e altri.”

La serie verrà proposta in esclusiva sulla nuova piattaforma di streaming di casa DC Comics, ma non è chiaro se sarà in qualche modo legata ad alcuni degli altri serial già in corso sulle reti The CW, Fox e Syfy. Vorreste che fosse in continuity con l'Arrowverse?