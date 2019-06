Titans: Drew Van Acker è Aqualad nella seconda stagione della serie

La notizia era nell'aria: Drew Van Acker, noto ai più per essere l'interprete del personaggio di Jason DiLaurentis in Pretty Little Liars, si aggiunge al cast della seconda stagione di Titans nel ruolo di Aqualad.

La notizia era nell'aria perché qualche settimana fa è stato lo stesso Van Acker a postare una foto su Instagram accompagnata da due semplici hashtag: #DCUniverse #titans.

Ovviamente, subito si è dato inizio alle speculazioni, e oggi è stato non solo confermato il suo coinvolgimento nello show, ma anche il ruolo per cui è stato scritturato, ovvero quello di Aqualad/Garth.

Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, Aqualad "è un membro fondatore dei Titans e l'entusiasta spalla di Aquaman. Anche lui è nato ad Atlantis ed è un membro della corte reale che si è allenato sotto la guida di Aquaman per proteggere la vita in fondo e al di fuori dell'oceano. Nella serie, Garth verrà fuori dall'ombra del suo mentore per diventare, col tempo, un vero e proprio eroe e membro dei Titans, così come molte altre spalle".

In Young Justice abbiamo già assistito a un'iterazione del personaggio, sebbene in questa versione non porti il nome di Garth (abbinato invece a Tempest), ma quello di Kaldur'ahm.

La seconda stagione di Titans dovrebbe arrivare negli ultimi mesi del 2019 o, al più tardi, direttamente nel 2020. Questa vedrà l'introduzione di altri personaggi provenienti dal DC lore, tra cui anche Superboy (Joshua Orpin), e finalmente avremo l'occasione di dare un'occhiata più da vicino a Batman/Bruce Wayne (Iain Glen).