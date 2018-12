Titans: due stunt-man interpretano Batman nel finale di stagione

Sono stati finalmente rivelati i nomi dei due attori che interpretano Batman nel finale di stagione di Titans. Non si tratta di un errore, perché in effetti a vestire i panni dell'eroe mascherato sono due stunt-man, Maxim Savaria e Alain Moussi. I due hanno confermato la notizia e i fan ora si attendono un finale pieno d'azione.

Finora lo show DC ha trattato la figura di Batman come una forma astratta, riferendosi semplicemente a lui oppure non rivelando mai il volto di Bruce Wayne. La sua presenza, in ogni caso, è sempre stata percepita. Dato che i due stunt-man, Maxim Savaria e Alain Moussi, hanno interpretato il personaggio nell'episodio finale, è difficile prevedere lunghi primi piani del personaggio o chissà quali dialoghi.

L'episodio vedrà Dick Grayson tornare a Gotham City dopo la caduta di Batman, quando decide di uccidere il Joker e gli altri nemici. Grayson sarà costretto a fermare il suo mentore con ogni mezzo necessario.

A differenza di altre serie tv basate sui fumetti della DC Comics, Titans ha abbracciato totalmente l'universo DC, anche con i personaggi più noti come Wonder Woman, Superman e la Justice League. Ora è la volta di Batman.

L'episodio finale di Titans andrà in onda il 21 dicembre. In Italia la stagione è ancora inedita e verrà pubblicata su Netflix l'11 gennaio.