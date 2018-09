Titans: ecco le prime immagini ufficiali del primo episodio in arrivo a ottobre

Supervisionata da Geoff Johns, Akiva Goldsman e Greg Berlanti , Titans sbarcherà DC Universe il 12 ottobre, con l'anteprima mondiale fissata invece il prossimo 3 ottobre al New York Cominc-con. Vi ricordiamo che sulla piattaforma streaming arriveranno anche la serie animata Young Justice: Outsiders , la serie live-action dedicata a Stargirl sviluppata da Geoff Johns, e altre due serie live-action invece dedicate ai Doom Patrol e a Swamp Things , quest'ultima curata da James Wan .

Titans vede nel cast Brenton Thwaites nei panni di Dick Grayson / Robin, Anna Diop nei panni di Starfire, Teagan Croft nel ruolo di Raven, Lindsey Gort nel ruolo della detective Amy Rohrbach, Alan Ritchson nel ruolo di Hawk, Minka Kelly nel ruolo di Dove, Ryan Potter nel ruolo di Beast Boy, Dwain Murphy nel ruolo di Negative Man, Jake Michaels nei panni di Cliff Steel, April Bowlby nei panni di Elasti-Girl, Bruno Bichir nei panni del Dr. Niles Caulder e Conor Leslie nei panni di Wonder Girl, con Curran Walters che apparirà nelle vesti di Jason Todd.

Lo show è incentrato su uno dei team dei fumetti più famosi di sempre. Segue infatti un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell'universo DC. Nella serie action, Dick Grayson emerge dall'ombra per diventare il leader di una banda di ragazzi coraggiosi, nuovi eroi come Starfire, Raven e altri.

Amazon Back to School: le migliori offerte per il ritorno a scuola, libri e con tantissimi prodotti a prezzi speciali per un periodo limitato solo su Amazon.it