Titans: nuovo trailer, la serie debutterà in Italia su Netflix!

A quanto pare Titans non andrà in onda in esclusiva solo sul servizio di streaming digitale dedicato DC, il DC Universe, ma anche su Netflix. Il gigante dello streaming ha infatti rilasciato il primo trailer ufficiale della serie, date un'cchiata! I sottotitoli sono in italiano.

"Titans segue le vicende di Robin, emerso dall'oscurità di Gotham City per guidare un nuovo gruppo di eroi: Raven, Starfire e Beast Boy. La neonata squadra fa fronte comune contro i propri demoni personali e per salvare il pianeta dal male. I giovani supereroi scoprono di essere imperfetti da soli, ma di diventare Titans quando tutti insieme."

La serie sui giovani Titani della Detective Comics seguirà le loro avventure, capitanate da Robin. Nel trailer vediamo i personaggi - tutti - e il modo in cui si incontrano. Il video ci mostra anche il motivo per il quale Robin e Batman, alla fine, si dividono. Il ragazzo infatti spiega che loro vedevano il lavoro contro il crimine in modi molto diversi.

Date un'occhiata al trailer e diteci cosa ve ne pare nei commenti, qui sotto. Sappiamo per adesso che Titans uscirà su DC Universe a metà ottobre e che una anteprima della première verrà mostrata il 7 ottobre al Comic Con di New York. La data d'uscita della serie DC su Netflix non è al momento ancora disponibile, alla fine del trailer si vede solo un "prossimamente".