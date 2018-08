Titans: Elliot Knight vestirà i panni di Don Hall, la versione originale di Dove!

Nonostante alcune critiche rivolte al primo trailer pubblicato nei mesi scorsi, c'è molta curiosità attorno a Titans, serie live action targata DC Comics. In data odierna è stato annunciato che Elliot Knight, si è unito al cast per vestire i panni di Donald "Don" Hall, meglio noto come la versione originale del supereroe Dove!

L'attore apparirà soltanto in alcuni flashback e sarà il fratello di Hank/Hawk (Alan Ritchson), suo partner storico. Poichè è già stato confermato l'ingaggio di Minka Kelly nei panni di Dawn Granger, la nuova incarnazione del noto eroe, è molto probabile che l'originale Dove incontrerà il suo destino nei primi episodi della stagione.

Nel mondo dei fumetti, infatti, la formazione iniziale di Hawk e Dove è scomparsa durante Crisi sulle Terre infinite, storico crossover scritto da Marv Wolfman e pubblicato nel 1985.

Vi ricordiamo che Titans arriverà entro la fine del 2018 in esclusiva su DC Universe, servizio in streaming creato da Warner Bros. e Digital Networks. Lo show presenterà un tono maturo rispetto alle classiche serie della CW, come dimostrato dal "F*** Batman!" pronunciato da Dick Grayson (Brenton Thwaites) nel trialer ufficiale.

Ecco la sinossi: "Titans segue un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell'universo DC. Nella serie action-adventure, Dick Grayson emerge dall'ombra per diventare il leader di un gruppo senza paura di nuovi eroi che include Starfire, Raven e altri."