Titans, il quarto episodio rivela il passato della squadra e la morte di un personaggio

Se non volete incorrere in pesanti spoiler sull'episodio, vi consigliamo di non proseguire oltre nella lettura. Se invece avete già visto il quarto episodio della seconda stagione di Titans, prego, fate pure.

Nell'episodio intitolato Aqualad, come intuibile, facciamo la conoscenza di Garth/Aqualad, il personaggio interpretato da Drew van Acker.

Ci troviamo però in un flashback, ai tempi in cui la squadra composta da Dick/Robin, Donna/Wonder Girl, Hank/Hawk, Dawn/Dove e Garth/Aqualad sembrava essere al suo meglio: i Titans erano infatti appena riusciti a sventare i piani di Doctor Light, e non sapevano ancora che di lì a poco il corso degli eventi avrebbe preso una piega fatale.

Intanto, tra due dei suoi membri, Donna e Garth, si stava iniziando a concretizzare una relazione amorosa, che lasciava però combattuta la prima, in quanto divisa tra i suoi sentimenti per il ragazzo e i suoi doveri da Amazzone.

Dopo aver sconfitto Light, Donna decide così di lasciare la squadra, ma non senza prima passare la notte con Garth. Il ragazzo, però, non la trova accanto al suo risveglio, e su suggerimento di Dick, decide di raggiungerla all'aeroporto, dove la giovane sta per imbarcarsi su un aereo diretto a Themiscyra.

Una volta ricongiunti, Donna decide di seguire il cuore e di tornare con Garth dalla squadra, ma la sua felicità viene subito infranta: Garth viene ucciso da un colpo di fucile per mano di Deathstroke/Slade Wilson, che avrebbe fatto fuori anche la ragazza se questa non fosse stata aiutata a fuggire da una compagna Amazzone.

La reazione del team all'accaduto è quella di fare di tutto per scoprire l'identità di Deathstroke e cercare di farsi giustizia, con Dawn che incita Dick ad "essere Batman" e trovare il modo di vendicare l'amico.

Abbiamo poi un salto di una settimana, e la prima cosa che vediamo è Dick che incontra "per caso" il figlio di Slade Wilson, Jericho (Chella Man).

A quanto pare, Jericho e sua madre non sono a conoscenza del fatto che Wilson li tenga d'occhio, nonostante non sembrino esserci rapporti tra di loro. Come nei fumetti, Jericho non parla, e sul collo ha una cicatrice che potrebbe indicare un tragico incidente di cui è possibile che il padre sia la causa.

Il comportamento di Dick a questo punto si fa ambiguo, ma sembrerebbe che il leader dei Titans stia cercando di manipolare Jericho nel tentativo di vendicarsi del padre, qualcosa di cui i ragazzi, ormai adulti, non vanno certo fieri.

Cosa sarà successo, in seguito?

La seconda stagione di Titans va in onda ogni venerdì su DC Universe.