Titans: l'ultimo episodio ha rivelato le motivazioni dietro una decisione di Dick Grayson

Lo scorso 8 novembre è stata trasmessa la decima puntata della seconda stagione di Titans, che ha mostrato una decisiva svolta per il suo protagonista, ovvero il Dick Grayson interpretato come sempre da Brenton Thwaites.

Dopo che la verità sul figlio di Deathstroke, Jericho, è stata rivelata a tutti, Dick Grayson non ha fatto altro che sentirsi responsabile per quella morte indipendentemente da quello che è effettivamente avvenuto. Dopo essere stato abbandonato da tutti, eccetto Beast Boy e Superboy, quest'ultimo ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da alcuni proiettili alla Kryptonite, Grayson decide di abbandonare il suo ruolo di leader dei Titani e allontanarsi dalle persone che potrebbero soffrire a causa sua.

L'ultimo episodio si concludeva con Dick assalito dalle forze di polizia e arrendersi alla loro custodia. Quando lo ritroviamo in prigione, Grayson rivela che ha ferito tutti quelli a lui più vicino e che sarebbe meglio stare alla larga da tutti in modo da evitare altri spiacevoli inconvenienti. Ci troviamo quindi nella fase più oscura del percorso del nostro eroe protagonista.

Lo showrunner della serie, Greg Walker, ha dichiarato che la storia proseguirà sempre con Deathstroke, il quale continuerà a perseguitare il resto del gruppo. "Sia quello che è successo che quello che pensiamo sia successo verrà esplorato; quando i Titani si sono formati, quando si sono sciolti e il presente. C'è un mucchio di storia in background, che era stata appena suggerita tra le ombre della passata stagione".

Al momento i Titani sono più divisi che mai e al momento sia Superboy che Beast Boy si ritrovano sotto la custodia di Lex Luthor. Non ci resta che attendere i rimanenti episodi per scoprire se il team sarà in grado di ritrovare la forza di un tempo. Su queste pagine potete recuperare le nostre riflessioni sull'inizio di stagione.