Titans: Esai Morales sarà Deathstroke nella serie firmata DC Universe!

Dopo mesi di attesa, è arrivato l'annuncio ufficiale: Deathstroke, celeberrimo assassino e arcinemico dei giovani eroi dell'universo DC Comics, farà il suo strepitoso esordio nella seconda stagione di Titans. Ad interpretarlo, secondo le parole di Deadline, sarà Esai Morales, che di recente ha preso parte alla serie Ozark, prodotta da Netflix.

La serie, la prima in assoluto della nuovissima piattaforma streaming nota come DC Universe, è approdata sui piccoli schermi a partire dallo scorso settembre, raccogliendo consensi da ogni parte del mondo. In essa, ci vengono presentate le mirabolanti avventure di Dick Grayson / Robin, mentre va alla ricerca di un gruppo di giovani eroi (quali Starfire, Raven e Beast Boy) per difendere i quartieri da nuove, pericolose minacce.

A livello fumettistico, il supergruppo è stato introdotto nel lontano 1980, grazie a Marv Wolfman e George Perez. Tra i personaggi più apprezzati delle loro avventure è senza dubbio Deathstroke, approdato sulle pagine fumettistiche nel secondo numero di The New Teen Titans nel dicembre dello stesso anno.

Conosciuto per essere uno degli assassini più letali dell'intero universo DC, Slade Wilson è diventato un soldato altamente addestrato, fino ad essere potenziato dal governo a livelli sovrumani. Durante la propria strada di oscurità e vendetta, Slade ha combattuto diversi eroi del mondo fumettistico. Alla base, egli è un padre e un marito, ma agli occhi del mondo, Deathstroke è un pericoloso mercenario, pronto in ogni momento a sfoderare la propria straordinaria agilità in combattimento e con le armi da fuoco.

Il personaggio è stato trasposto più volte in ambito live action, negli scorsi anni. Basti pensare che, nel giro di qualche tempo, egli è apparso prima nella serie televisiva Arrow (dove ad interpretarlo vi è stato il talentuoso Manu Bennett), poi -seppur brevemente- in Justice League, in cui a prestargli le movenze era il fisicato Joe Manganiello.

In ambito cinematografico, Deathstroke è stato il villain principale di Teen Titans Go! - Il Film, dove ha ricoperto un ruolo sorprendente e adrenalinico.