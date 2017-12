Titans farà parte dell'Arrowverse? Sentiamo il parere dello showrunner di Arrow!

Grazie allo straordinario successo ottenuto da Gotham e dalle numerose serie targate, il sempre più vastoha già conquistato una vasta fetta di telespettatori. Ma ora che il colosso si appresta a lanciare anche la serie di, quante possibilità vi sono che questa includa qualche personaggio dell’

Durante un panel tenuto presso l'ACE Comic Con Long Island, un fan ha domandato a Marc Guggenheim - produttore esecutivo di Arrow e Legends of Tomorrow - se assisteremo mai ad un crossover fra una qualsiasi serie dell’Arrowverse e Titans, la nuova serie che sarà rilasciata sulla nuova piattaforma di streaming di DC Comics, o se addirittura questa farà parte dello stesso universo.



Questa è stata la sua risposta sull'argomento: “Una bella domanda, di nuovo, che va ben oltre il mio livello contrattuale. Vi dirò questo, l’unica cosa che ho imparato è ‘mai dire mai’. Non mi credereste se vi dicessi quanto spesso ci diciamo ‘Non ci saremmo mai aspettati nulla di questo. Non ci aspettavamo affatto di vedere tutti questi personaggi. Non pensavamo potesse essersi un universo’. Perciò, mai dire mai, ma davvero queste informazioni sono ben al sopra del mio livello contrattuale e probabilmente è meglio così.”



Dal momento che il letale mercenario Deathstroke è un nemico giurato dei Giovani Titani (o Teen Titans, se preferite), sembrerebbe che i fan dell’Arrowverse vorrebbero nello show almeno l'attore Manu Bennett, il quale, solo una decina di giorni fa, è stato incalzato proprio su una sua eventuale partecipazione in Titans. Sfortunatamente, in quell'occasione, Bennett ha rivelato che la produzione, finora, non l'ha mai contattato per proporgli una parte dello show.

Voi quale personaggio dell'Arrowverse vorreste veder comparire anche in Titans?