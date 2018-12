Titans: il finale di stagione ha introdotto un importante personaggio dei fumetti DC

La prima stagione di Titans si è da poco conclusa in America ed ha lasciato i fan a bocca aperta per via dell'introduzione di un celebre personaggio dei fumetti DC. Dato il grande successo ottenuto in termini di critica e pubblico, è già stata confermata la produzione di una seconda, le cui riprese inizieranno nei primi mesi del 2019.

La scena post credits ha infatti segnato il debutto di Conner Kent, meglio noto come Superboy, il clone genetico dell'uomo d'acciaio. Lo vediamo mentre distrugge un laboratorio di Metropolis e salva dalla prigionia il suo cane Krypto. Il suo stato d'animo vendicativo e incattivito cambierà ulteriormente gli scenari della seconda stagione di Titans.

Intervistato a tal proposito dai microfoni di Entertainment Weekly, lo showrunner Greg Walker ha così dichiarato: "Non posso ancora dire molto sull'arco narrativo di Superboy, ma di sicuro utilizzeremo lo stesso approccio psicologico di cui hanno giovato tutti gli altri personaggi dello show. Per lui sarà ancora più importante questo aspetto, poiché si farà numerose domande sulla sua identità e sul suo posto nell'universo".

Greg ha poi affermato che l'introduzione di Superboy era stata pianificata in largo anticipo, andando dunque a confermare il rumor circolato in rete l'estate scorsa, ancor prima che la serie venisse trasmessa sul piccolo schermo.

La prima stagione di Titans è attualmente disponibile sulla piattaforma di streaming DC Universe, mentre in Italia arriverà l'11 gennaio 2019 in esclusiva su Netflix.