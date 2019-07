Titans: ecco una prima foto dal set della seconda stagione

Dopo che Anna Diop ci ha mostrato il nuovo look di Starfire di Titan, questa volta tocca al personaggio di Raven essere il protagonista di uno scatto preso sul set della seconda stagione dello show targato Netflix.

Nel post di Twitter condiviso dall'account @thomas_polito, possiamo vedere una piccola immagine di Teagan Croft in quella che molto probabilmente sarà la Titans Tower. Nonostante la bassa qualità della foto, siamo sicuri che presto riceveremo nuove informazioni e potremo dare uno sguardo al look dei supereroi capeggiati da Robin.

Molto attiva sui suoi profili social, l'attrice Minka Kelly, interprete di Dove, sta mostrando ai fan della serie numerosi assaggi della seconda stagione dello show, come potete vedere in questa foto dal backstage di Titans, oppure con il video ripreso dal set di Toronto.

Non è ancora stata confermata la data di uscita degli episodi inediti anche se, stando a molti commenti, questo non avverrà prima del 2020.

Titans, per chi non lo sapesse, segue le vicende di Dick Grayson, vera identità di Robin, e del suo incontro con Raven, ragazzina in possesso di misteriosi poteri che non riesce a controllare. Deciso a scoprire la verità sulle sue origini, troverà degli alleati in Starfire e Logan "Beast Boys", pronti a proteggere Rachel Roth dal padre.