Titans: Geoff Johns anticipa l'arrivo di una nuova versione di Deathstroke

Geoff Johns ha le idee molto chiare per quanto riguarda l’universo televisivo della Warner/DC, pronta al lancio del suo servizio streaming DC Universe con l’attesa Titans.

Dopo aver incassato il parere positivo della critica presente all’anteprima del New York Comic-Con, Johns ha parlato anche della possibilità di vedere altri personaggi noti dei fumetti DC all’interno della serie in un prossimo futuro. Proprio nel corso del panel dedicato alla serie, Johns avrebbe infatti dichiarato: “Prima o poi vedrete Deathstroke in Titans, ma sarà una versione del tutto nuova del personaggio”.

Ricordiamo che Titans è stata già rinnovata per una seconda stagione e i piani della produzione ne prevedono almeno tre. Già al San Diego Comic-Con, Johns aveva espresso il desiderio e l’intenzione di far apparire in Titans anche Lex Luthor e Superboy.

Il personaggio di Deathstroke è già apparso sul piccolo schermo nell’originale Teen Titans e in Arrow, rispettivamente interpretato da Ron Perlman e Manu Bennett. Al cinema, invece, il personaggio è apparso durante la scena dopo i titoli di coda di Justice League, con il volto di Joe Manganiello e avrebbe anche dovuto essere l’antagonista principale del The Batman scritto e diretto da Ben Affleck, prima che la sua scenegiatura fosse scartata dalla Warner e Matt Reeves assunto in qualità di regista e co-sceneggiatore.

"Titans segue le vicende di Robin, emerso dall'oscurità di Gotham City per guidare un nuovo gruppo di eroi: Raven, Starfire e Beast Boy. La neonata squadra fa fronte comune contro i propri demoni personali e per salvare il pianeta dal male. I giovani supereroi scoprono di essere imperfetti da soli, ma di diventare Titans quando tutti insieme."

La serie sui giovani Titani della Detective Comics seguirà le loro avventure, capitanate da Robin.

In Italia la serie potrà essere vista su Netflix che ha acquistato i diritti di distribuzione (digitale) per il nostro paese. Un’anteprima della premiere della prima stagione è stata trasmessa al New York Comic-Con il prossimo 7 ottobre, mentre la prima stagione completa arriverà sul neonato servizio di streaming DC Universe il 12 ottobre seguente. Non c’è ancora una data di diffusione ufficiale su Netflix per quanto riguarda l’Italia.