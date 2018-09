Titans, i giovani supereroi DC Universe riuniti nella nuova immagine ufficiale

C'è molta attesa intorno al lancio della piattaforma streaming DC Universe previsto per domani, 15 settembre, nel Batman Day, e in occasione dell'imminente switch on del servizio la DC ha rilasciato online tramite Entertainment Weekly una nuova immagine ufficiale della sua prima serie originale, Titans.

Nell'immagine odierna vediamo così l'intero gruppo di giovani supereroi riunito e formato a Robin, Beast Boy, Raven e Starfire. I personaggi sembrano essere pronti all'azione e ben schierati, in quello che pare un vicolo di Jump City. Il livello produttivo pare al momento di poco superiore alle varie serie dedicate ai super DC della CW, ma non vogliamo azzardare un parere preventivo senza avere elementi adeguati.

Come spiegavamo è la prima serie originale live-action del servizio dedicata ai Teen Titans e che vedrà protagonisti Robin (Brenton Thwaites), Starfire (Anna Diop), Raven (Teagan Croft) e Beast Boy (Ryan Potter).

La serie è supervisionata da Geoff Johns, Akiva Goldsman e Greg Berlanti, e oggi sappiamo anche la data d'uscita del progetto: il 12 ottobre, con un'anteprima mondiale fissata invece il prossimo 3 ottobre al New York Cominc-con.

Vi ricordiamo che su DC Universe arriveranno anche la serie animata Young Justice: Outsiders, la serie live-action dedicata a Stargirl sviluppata da Geoff Johns, e altre due serie live-action invece dedicate ai Doom Patrol e a Swamp Things, quest'ultima curata da James Wan.