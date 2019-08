Titans: Greg Walker sta già pensando alla terza stagione della serie

Manca pochissimo all'uscita dell'attesa serie TV con protagonisti i supereroi DC. Dopo aver visto il primo trailer di Titans 2 con Bruce Wayne, i fan saranno entusiasti di sapere che lo showrunner Greg Walker sta già pensando alla terza stagione delle avventure di Dick Grayson e gli altri.

Il produttore è al lavoro sulla trama successiva alle tredici puntate inedite che potremo vedere a partire dal 6 settembre, ecco le sue parole in un'intervista concessa a Comicbook in cui afferma che niente è stato ancora ufficializzato: "Non abbiamo ancora ricevuto conferme. Ma rimango ottimista e speranzoso, sto già pensando al futuro... Nessuno mi ha ancora impedito di programmare per il futuro e spero che non lo facciano ora. Penso sia meglio chiedere scusa piuttosto che chiedere il permesso, così continueremo a lavorare sulla storia e spero che grazie al nostro entusiasmo, nessuno faccia caso al fatto che stiamo lavorando sulla terza stagione senza un'ufficialità".

Come avete potuto leggere in una precedente intervista allo showrunner di Titans la storia passata dei supereroi quali Wondergirl, Superboy e Hawke & Dove giocherà un ruolo importante nelle vicende che riguardano Deathstroke e la prima formazione dei Titani, inoltre la seconda stagione svelerà alcuni dei misteri solo accennati nel corso delle puntate dello show.