Titans, Hawk a Dove torneranno ufficialmente nella seconda stagione

L'ultimo episodio andato in onda della seguita Titans della piattaforma streaming DC Universe era completamente incentrato sui supereroi Hawk e Dove, interpretati rispettivamente da Alan Ritchson e Minka Kelly, che hanno confermato proprio recentemente il loro ritorno nel futuro della serie.

In un recente live-stream, lo stesso di pochi giorni fa dove i due attori scherzavano con i fan e speravano in un crossover tra Titans e Arrowverse, l'universo delle serie DC della CW, sia Ritchson che la Kelly hanno rivelato che torneranno ufficialmente nella seconda stagione, spiegando anche che "tutti gli eroi torneranno nel finale", riferendosi molto probabilmente al season finale della prima stagione.



Titans è incentrato su uno dei team dei fumetti più famosi di sempre, lo show segue un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell'universo DC. In questa serie action, Dick Graysonemerge dall'ombra per diventare il leader di una banda di ragazzi coraggiosi, nuovi eroi come Starfire, Raven e altri. Visto il successo iniziale, lo show è stato già rinnovato per una seconda stagione.



La serie DC Universe con protagonisti anche Brenton Thwaites, Anna Diop e Teagan Croft sarà distribuita internazionalmente su Netflix a partire dal prossimo 11 gennaio 2019, appena dopo l'inizio del nuovo anno