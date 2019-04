Titans: Iain Glen sarà Bruce Wayne nella serie DC Universe!

Un nuovo Cavaliere Oscuro si prepara ad entrare in azione, nella seconda stagione di Titans, lo show targato DC Universe con protagonisti i celebri personaggi dei fumetti. Come riportato da Deadline, infatti, Iain Glen è ufficialmente entrato nel cast per vestire i panni di Bruce Wayne.

L'attore, conosciuto al grande pubblico per la sua interpretazione di Jorah Mormont nella serie televisiva Game of Thrones (in onda su HBO) è stato scelto per interpretare una versione più in là con gli anni del personaggio fumettistico.

La prima descrizione ufficiale, riportata in esclusiva dal sito, recita quanto segue:

"Dopo anni passati a combattere il crimine nei panni di Batman, il miliardario Bruce Wayne è ancora estremamente convinto di essere in dovere di proteggere Gotham dalle forze del male, così come allora. Desideroso di trovare un modo per riconciliarsi con Dick Grayson, il duo spera di poter instaurare una nuova dinamica, mentre Bruce farà di tutto affinché il suo vecchio compagno di squadra e il resto dei Titans possano riuscire nell'impresa."

Al momento, non è chiaro se, ad un certo punto della storia, vedremo l'attore indossare l'iconico costume del Crociato Incappucciato. Recentemente, abbiamo appreso l'ingresso nel cast di altri celebri personaggi delle storie a fumetti: Joshua Orpin sarà Superboy, Esai Morales vestirà i panni di Deathstroke, mentre Chella Man e Chelsea Zhang saranno, rispettivamente, Jericho e Ravager.

In aggiunta, è stata confermata la presenza di Curran Walters (interprete di Jason Todd) come series regular.