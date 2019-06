Titans: Iain Glen nei panni del Batman del DC Universe in una nuova fan art

Come saprete, uno dei principali nuovi personaggi che verranno introdotti nella seconda stagione di Titans sarà nientemeno che il Cavaliere Oscuro in persona. E oggi una fan art ci mostra come potrebbe apparire l'eroe che avrà il volto di Iain Glen.

Potete visualizzare la fan art, realizzata dall'utente g_reenzo, direttamente in calce a questa news. Al momento attuale non si conoscono i dettagli principali di questa seconda stagione di Titans né i presupposti che porteranno alla comparsa di Batman nella serie, ma la presenza nel cast di un attore di peso come Iain Glenn ci fa pensare che nella seconda stagione della serie dei supereroi DC lo scontro tra Batman e Robin sarà uno dei temi principali dello show.

Ricordiamo che il Cavaliere Oscuro presente nella serie DC Universe è molto diverso dalla sua controparte cinematografica: divenuto ormai un uomo anziano e vendicativo, questo sentimento lo porta in diretto conflitto con il suo apprendista e gli ideali che lo avevano spinto ad indossare per la prima volta la maschera da pipistrello.

Le riprese della seconda stagione di Titans sono attualmente in corso a Toronto e il protagonista Brenton Thwaites, interprete di di Dick Grayson, aveva in precedenza commentato la scelta di affidare proprio a un attore di razza come Iain Glen il ruolo del Crociato di Gotham City dicendo: "Credo sia un attore meraviglioso, un sacco di fan lo conoscono per Game of Thrones. Lui è uno di quegli attori che porta con sé quell'importanza, hai presente? Poi viene dal teatro, ha recitato in vari film. Porta con sé l'esperienza, le maniere, la voce. E poi è una persona adorabile con cui lavorare, tutti nel cast siamo emozionatissimi di averlo tra noi".

Mentre non c'è ancora una data ufficiale per questa seconda, vi invitiamo a leggere la recensione della prima stagione di Titans su queste pagine.