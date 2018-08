Titans in arrivo il 12 ottobre. DC Universe sarà lanciato il 15 settembre, nel Batman Day!

Poche settimane fa vi avevamo riportato i primi dettagli della piattaforma conosciuta come DC Universe, ma ecco che oggi è la stessa compagnia che via Twitter ha annunciato ufficialmente la data di lancio del servizio, accompagnando la notizia con la data d'uscita e nuovi banner della prima serie originale della piattaforma, Titans.

Innanzitutto, il servizio sarà disponibile in America a partire dal prossimo 15 settembre, nel Batman Day, il giorno dedicato al Cavaliere Oscuro di Gotham. A rivelarlo di ha pensato Kevin Smith durante il live stream DC Daily Wednesday.



In aggiunta, inoltre, sono stati rilasciati online quattro nuovi banner dell'attesa Titans, che come spiegavamo è la prima serie originale live-action del servizio dedicata ai Teen Titans e che vedrà protagonisti Robin (Brenton Thwaites), Starfire (Anna Diop), Raven (Teagan Croft) e Beast Boy (Ryan Potter).



La serie è supervisionata da Geoff Johns, Akiva Goldsman e Greg Berlanti, e oggi sappiamo anche la data d'uscita del progetto: il 12 ottobre, con un'anteprima mondiale fissata invece il prossimo 3 ottobre al New York Cominc-con.



Vi ricordiamo che su DC Universe arriveranno anche la serie animata Young Justice: Outsiders, la serie live-action dedicata a Stargirl sviluppata da Geoff Johns, e altre due serie live-action invece dedicate ai Doom Patrol e a Swamp Things, quest'ultima curata da James Wan.