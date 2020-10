Titans, iniziate le riprese della terza stagione per HBO Max: ecco la prima foto dal set

Abbiamo scoperto chi saranno i nuovi arrivi in Titan 3, nel frattempo un membro della produzione ha annunciato con una nuova foto che sono iniziate le riprese delle prossime puntate inedite dello show di HBO.

In calce alla notizia potete trovare il post condiviso su Instagram da Boris Mojsovski, nel quale è possibile leggere questo commento: "Titans stagione 3 giorno 1. Si, per davvero". I fan hanno anche potuto vedere due foto scattate sul set dello show, che ci permettono di dare un primo sguardo ad alcune delle ambientazioni delle prossime puntate inedite.

Gli appassionati sono ansiosi di scoprire come continueranno le vicende dei protagonisti, soprattutto dopo la conclusione della precedente stagione, che ha messo Deathstroke contro il gruppo guidato da Dick Greyson, personaggio con il volto di Brenton Thwaites. La serie è presente nel catalogo di Netflix, mentre in America passerà dal servizio streaming di DC Universe a quello di HBO Max. A causa della pandemia di Coronavirus, che potrebbe portare alla sospensione dei lavori, non è ancora stata annunciata una data di uscita della terza stagione, ma gli appassionati sono fiduciosi di poterla vedere nel corso del 2021. Infine vi lasciamo con la notizia del nuovo costume indossato da Red Hood in Titans 3.