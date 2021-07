Titans: Jason Todd ha un nuovo look nella terza stagione, FOTO

La terza stagione di Titans si prepara a sbarcare sulla piattaforma digitale HBO Max il prossimo mese e oggi grazie all'intercessione di Curran Walters possiamo dare un primo sguardo al nuovo look che il suo personaggio Jason Todd (il celebre secondo Robin della saga fumettistica di Batman) sfoggerà nel corso dei nuovi episodi in arrivo.

Dopo aver avuto un assaggio emozionante di quello che vedremo nel trailer della terza stagione di Titans, probabilmente nei nuovi episodi di questa stagione assisteremo anche alla trasformazione di Jason Todd nel Cappuccio Rosso dei fumetti DC e mettersi quindi contro i Titans. Basandoci su quanto visto nel trailer, poi, sembra che in questa stagione avremo un primo assaggio del Joker, ma al momento rimane un vero e proprio mistero capire come Jason Todd tornerà in vita.

Nelle storie a fumetti, Jason Todd torna in vita grazie alla fossa di Lazzaro di Ra’s Al Ghul ma in Titans potremmo assistere a una versione completamente originale del ritorno di Jason Todd come Cappuccio Rosso. Già in precedenza la showrunner aveva definito "spaventosa" la trasformazione di Jason Todd, mentre Curran Walters aveva parlato del suo rapporto con il personaggio: "Non andavo matto per i fumetti. Conoscevo Batman e Robin e tutti gli altri personaggi ma appena ho ottenuto la parte sono andato in una fumetteria e ho preso tutto ciò che ho trovato per approfondire la storia di Jason. Ho visto i film e letto tutti i fumetti e mi sono fatto sia un'idea sul personaggio che una sul dove condurlo nella serie".

A quanto pare Gotham City avrà un ruolo centrale nei nuovi episodi; la terza stagione di Titans debutterà il 12 agosto su HBO Max e potrebbe sorprendere non poco sia i fan della serie che quelli dei fumetti DC.