Titans: il look di Batman nelle sequenze del backstage dello show

Il debutto di Batman in Titans è stato cupo e violento, come mostrato nel finale di stagione dello show, che in Italia debutterà su Netflix dall'11 gennaio. Una versione differente da quella a cui sono abituati i fan. Ora Alain Moussi, uno degli stunt-man che interpreta l'Uomo Pipistrello, ha mostrato ai fan su Instagram il look del personaggio.

Dalle immagini si nota che il costume rinuncia al tradizionale emblema sul petto, risultando simile al look visto nel videogame Batman: Arkham Knight.

Nella prima stagione di Titans si è parlato molto del cattivo sangue che scorre tra Dick Grayson e il suo ex mentore, Bruce Wayne.

Dato che lo show si concentra su Grayson e sul suo tentativo di proteggere Rachel Roth, non era così scontato che Batman apparisse in qualche puntata.

Ma il finale di stagione ha spiazzato i fan, regalando un Cavaliere Oscuro che nessuno si aspettava. Lo showrunner di Titans, Greg Walker, aveva parlato con Entertainment Weekly della decisione di includere anche Batman nello show.

"Penso che una delle cose che più mi ha intrigato nel rapportarmi a Titans sia stata l'idea di dipingere Dick Grayson e la sua storia in maniera molto emotiva" ha dichiarato Walker.

Le riprese della seconda stagione di Titans dovrebbero iniziare nel 2019, ma il primo ciclo di episodi in Italia è ancora inedito e nel cuore del primo mese dell'anno.