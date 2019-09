Titans: il look di Deathstroke su Reddit entusiasma i fan dello show DC

Il mondo del DC Universe sta per riabbracciare le avventure di Titans, con la seconda stagione che sarà disponibile in Italia su Netflix nel 2020. Fra i personaggi in primo piano c'è sicuramente Deathstroke, che occuperà buona parte dell'arco narrativo di questo secondo ciclo di episodi dello show basato su Giovani Titani della DC Comics.

Tramite Reddit è stata diffusa un'immagine che mostra il look di Slade Wilson, interpretato nella serie da Esai Morales.

L'immagine mostra il reticolo rosso sull'occhio destro, un potenziale inganno per gli avversari che faranno la conoscenza di Deathstroke nel corso della stagione, dopo che Slade Wilson si accorto della loro presenza attraverso i media.



La prima stagione si è interrotta con Dick Grayson alle prese con le influenze oscure di Trigon, mentre Wonder Girl e Starfire hanno atteso Hawk, Dove e Robin in seguito ad un tentativo di salvataggio. Deathstroke è diventato ormai consapevole della presenza dei Titani e ora ha intenzione di affrontarli.

Le abilità di Slade Wilson sono state già mostrate in un trailer della serie. Dopo aver assistito ad una trasmissione tv che riferiva della presenza dei Titani, Deathstroke decide definitivamente di tornare in azione.

Nel frattempo sono state diffuse anche le immagini ufficiali di Rose Wilson, interpretata da Chelsea Zhang.

Titans ha debuttato in Italia lo scorso 11 gennaio. Lo show è creato da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti.