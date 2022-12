Titans, Nightwing pronto per il grande schermo DCU di James Gunn?

Di tutte gli universi espansi DC trasposti su grande e piccolo schermo negli ultimi anni, l'ArrowVerse si è rivelato uno dei più fallimentari. Ora si appresta alla fine, con The CW venduta e James Gunn intenzionato a creare tutt'altro col DC Universe. Ma questo, spera qualcuno, potrebbe includere Nightwing di Titans.

Tanti rumor sulle intenzioni di James Gunn e Peter Safran in merito al nuovo DC Universe. Così tanti che proprio un regista DC si è preso gioco di tutte queste indiscrezioni, chiedendo ironicamente se riguardassero anche il suo ultimo film. La grande novità, piuttosto shock considerata la campagna martellante portata avanti da Dwayne Johnson col suo Black Adam, sarebbe la cancellazione di tutti i sequel della Justice League.

Questo vuol dire niente terzo capitolo per Wonder Woman o Acquaman, niente sequel per Black Adam e soprattutto niente ritorno per Henry Cavill, nonostante si sia scoperto di recente che il DCU lo progettava da anni con Crisi sulle Terre Infinite. Al fianco di tutti questi juggernaut però, si avevano ben pochi dubbi sul destino del piccolo schermo DC e degli show dell’ArrowVerse. Ormai l’emittente che li trasmetteva, The CW, è stata ceduta per il 75% a Nexstar, non interessata a continuarli. E infatti tutti i grandi show, a partire da The Flash per arrivare a Stargirl, vengono portati a conclusione o cancellati.

Per ora non si avevano ancora notizie certe su Titans, arrivata alla quarta stagione. Ma le parole si un membro del cast sono state prese come una conferma prematura del suo trasloco su grande schermo. Qualcuno titola addirittura che “è in gioco per far parte del DC Universe”, ma per ora la sua è solo una speranza, un auspicio. Si tratta di Brenton Thwaites, che interpreta Nightwing: "Mi piacerebbe farlo, ma non dipende da me. Le cose alla Warner Bros stanno cambiando in modo abbastanza drastico. La loro prossima serie di film potrebbe essere davvero eccitante. Dobbiamo solo aspettare e vedere. Sarebbe un grande onore portare Nightwing sul grande schermo. Se dovessimo farlo, e se ci fossero un po' di soldi dietro una versione cinematografica di Nightwing, diventerebbe una delle più grandi storie di supereroi".

Il rischio però, ancora più grande rispetto a Dwayne Johnson con Black Adam, è che si tratti delle ennesime dichiarazioni entusiastiche di una star che non troveranno invece alcun appoggio da Gunn o Safran, considerato l’arco (fallimentare) dell’ArrowVerse per come l’abbiamo conosciuto fino a questo momento.