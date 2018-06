Titans: nuove foto dal set ci mostano Jason Todd in abiti civili

Grazie a delle nuove foto dal set di Titans, serie live action prodotto dalla DC, possiamo dare una prima occhiata a Jason Todd, importante personaggio della Bat-Family che sarà interpretao dal giovane Curran Walters.

La sua presenza era stata già confermata dal titolo ufficiale di uno degli episodi, ma non è ancora dato sapere se ed in che modo potremo vederlo in azione con il noto costume da vigilante. Nel mondo dei fumetti, dopo essere stato brutalmente ucciso da Joker, Jason è tornato in vita negli anni successivi diventando Cappuccio Rosso, un brutale vigilante che si dimostra crudele e spietato con i criminali, riccorendo a un vasto arsenale di armi da fuoco.

Titans, prodotto da Geoff Johns, Greg Berlanti e Akiva Goldsman (il trio dell'Arrowverse), è incentrato sulle avventure di Dick Grayson ( Brenton Thwaites), celebre personaggio che esce dall’ombra per diventare il leader di una squadra di eroi senza paura composta da Raven, Starfire e altri.

Di recente è stata ampiamente rumoreggiata anche la presenza di Superboy, clone di Superman e Lex Luthor, di recente visto nella serie animata Young Justice.

La serie, composta da 13 puntate, verrà lanciata nel corso dell'anno in esclusiva su DC Universe, il nuovo servizio in streaming ideato da DC Entertainment e Warner Bros.