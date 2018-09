Titans: le nuove foto dal set ci mostrano il costume di Batman!

Sin dall'annuncio ufficiale di Titans, nuovo serial in live action della DC, erano circolate voci sulla possibile presenza di Batman ed a quanto pare c'era un pizzico di verità. Grazie a delle nuove foto "rubate" dal set possiamo dare un'occhiata al prototipo del costume indossato dal cavaliere oscuro.

Stando ad alcune fonti interne, il celebre eroe di Gotham apparirà in un solo episodio e sarà visibile soltanto in lontananza come una figura nell'ombra. Ecco perchè il costume, che potete ammirare in calce alla news, non sembra del tutto ridefinito. Nessun dettaglio sull'attore che avrà il compito di interpretarlo.

Quasi sicuramente si tratterà di un flashback, dal momento che nel trailer ufficiale dello show Robin ( Brenton Thwaites) non le ha mandate a dire al suo ex mentore, esclamando un FU** Batman che è immediatamente divenuto virale.

La premiere di Titans è fissata al 12 ottobre su DC Universe, la piattaforma di streaming della nota compagnia americana. I fan che si iscriveranno al servizio godranno di nuove serie animate e live-action, serie TV e film classici, una selezione curata di fumetti, ultime notizie, un'ampia enciclopedia e accesso esclusivo ad altri prodotti esclusivi.

Questa la sinossi ufficiale: "Titans segue un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell'universo DC. Nella serie action-adventure, Dick Grayson emerge dall'ombra per diventare il leader di un gruppo senza paura di nuovi eroi che include Starfire, Raven e altri."