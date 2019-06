Titans: nuove foto dal set ci mostrano la trasformazione di Ravager

Arrivano nuove foto dal dietro le quinte della seconda stagione della serie TV Titans, diffusa negli USA sulla piattaforma streaming DC Universe e distribuita in Italia su Netflix. In particolare l'attrice Chelsea T. Zhang ci mostra la trasformazione in Ravager.

Già la settimana scorsa l'attore di Superboy, Joshua Orpin, ci aveva rivelato il look che Esai Morales avrebbe assunto nella Stagione 2 di Titans per interpretare l'iconico villain Deathstroke (già comparso in TV nell'Arrowverse grazie a Manu Bennett e al cinema, nel DCEU, con Joe Manganiello nel finale di Justice League). Ora, invece, è Chelsea T. Zhang a mostrarci nuovi aggiornamenti su un personaggio legato a Slade Wilson: Ravager, la figlia di Deathstroke.

L'interprete è infatti comparsa su Instagram una serie di foto in cui la vediamo intenta a sostenere alcune sessioni di make-up. Zhang indossa delle particolari maschere che ci fanno presagire un look molto fedele a quello che vediamo nei fumetti DC per Ravager. DC Universe non ha ancora distribuito foto ufficiali del personaggio, ma in alcune foto leak abbiamo già potuto ammirare il costume di Ravager in Titans 2.

A questo punto possiamo star certi che la prossima stagione ci regalerà spettacolo e ci offrirà una serie di battaglie tra i Titani, guidati da Dick Grayson, e la famiglia Wilson.