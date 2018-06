Titans: un nuovo report suggerirebbe la presenza di Superboy

Titans, serie TV live action prodotta dalla DC, potrebbe arricchire il suo ampio roster di personaggi con la presenza di Superboy, eroe molto amato dai fan dei fumetti e di recente visto nel cartoon Young Justice.

A rivelarlo ci ha pensato una descrizione riportata dal portale That Hashtag Show: "David è un uomo caucasico di circa vent'anni e con capelli scuri, che diventerà la guest star del finale di stagione. Si tratta di un essere potente che si è ribellato ad alcune persone colpevoli di averlo rinchiuso in un laboratorio segreto ed aver condotto esperimenti ai suoi danni. Chiunque verrà scelto per interpretare questo ruolo avrà la possibilità di diventare un personaggio regolare nelle future stagioni di Titans".

Ovviamente quello di David è semplicemente un nome in codice, ma la descrizione ricalca perfettamente le origini di Superboy. In passato ci sono state numerose versioni dell'eroe, ma la più celebre rimane quella di Conner Kent, clone genetico di Superman e Lex Luthor, il cui debutto risale al 1993. Di recente il personaggio è stato rilanciato come figlio dell'uomo d'acciaio e Lois Lane, proveniente da un futuro alternativo.

Vi ricordiamo che Titans, prodotto da Geoff Johns, Greg Berlanti e Akiva Goldsman, segue un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell’Universo DC. Nella serie d’azione, Dick Grayson esce dall’ombra per diventare il leader di una squadra di eroi senza paura che include Raven, Starfire e altri.

Lo show debutterà nel corso del 2018 in esclusiva su DC Universe, il nuovo servizio in streaming ideato da DC Entertainment e Warner Bros.