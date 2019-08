Titans: nuovo sguardo a Deathstroke e Superboy nel poster ufficiale della seconda stagione

A poche settimane dal suo ritorno, DC Universe ha pubblicato un nuovo splendido poster ufficiale per la seconda stagione di Titans. In Italia la serie è distribuita da Netflix.

Dopo la valanga di immagini emerse dal set del film, il poster ci offre un nuovo sguardo alle new entry Superboy e Deathstroke, il villain principale della stagione in arrivo. Nell'immagine vediamo anche Robin, Starfire, Beast Boy, Donna Troy, Raven, Hawk, Dove e ovviamente l'immancabile Jason Todd.

Da notare l'assenza del poster di Bruce Wayne, che per l'occasione sarà interpretato da Ian Glen: al momento non è ancora chiaro se il personaggio si mostrerà nello show anche nei panni del suo alter ego, Batman, ma è possibile che nel corso degli episodi avremo un piccolo assaggio del Cavaliere Oscuro.

La seconda stagione di Titans debutterà su DC Universe il prossimo 6 settembre, circa un mese in anticipo rispetto all'uscita del 2018, e andrà in onda ogni venerdì sulla piattaforma streaming. La serie tornerà in seguito anche in Italia grazie al colosso dello streaming.

Nel frattempo vi rimandiamo al trailer ufficiale di Titans 2 che ha introdotto per la prima volta Deathstroke, Superboy, Aqualad e Bruce Wayne. Per saperne di potete leggere la nostra recensione della prima stagione, attualmente disponibile su Netflix.