Titans, nuovo sguardo al look finale di Red Hood nella stagione 3

Greg Hopwood, concept costume designer di Titans, ha deciso di celebrare il 23esimo compleanno di Curran Walters svelando su Instagram un nuovo sguardo all'attore nei panni di Red Hood, risalente all'ultimo giorno di prove prima delle riprese.

"Il nostro ultimo giorno di prova costume. Mi sono sentito come un padre orgoglioso di mandare il figlio al suo primo giorno di scuola. Buon compleanno da tutti noi del Team LJ Supersuits!" ha scritto Hopwood, la cui compagnia ha realizzato anche i costumi per serie TV quali The Boys, Doom Patrol, e Superman & Lois. Il post in questione è stato rimosso, ma potete trovare l'immagine in calce all'articolo.

Per la stagione in arrivo, Hopwood ha lavorato anche al nuovo costume della Starfire di Anna Diop.

Come ricordato nei mesi scorsi da HBO Max, piattaforma che ospiterà la serie dopo la chiusura di DC Universe, l'apparizione di Red Hood in Titans firmerà il debutto del costume classico del personaggio in una produzione live-action. L'aspetto di Jason Todd nella nuova stagione è stato curato dalla costumista Laura Jean Shannon.

Le riprese di Titans, lo ricordiamo, sono terminate a dicembre con qualche mese di ritardo dovuto alla pandemia globale. Al momento HBO Max non ha ancora svelato la data di uscita dei nuovi episodi, che a meno di sorprese in Italia saranno trasmessi da Netflix.