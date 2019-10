Titans 2, un nuovo sguardo a Superboy in vista del suo debutto

Dopo averlo visto sul set alle prese con le forze armata, DC Universe ha diffuso in rete (via Comicbook.com) una nuova immagine di Conner Kent aka Superboy nella seconda stagione di Titans.

La foto, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, ritrae Superboy (Joshua Orpin) con le mani dietro la testa mentre si sta arrendendo alle minacce dei soldati, almeno apparentemente.

Il debutto del personaggio avverrà la prossima settimana - questo venerdì, per quanto riguarda gli Stati Uniti - durante l'episodio intitolato "Conner". Questa la sinossi ufficiale della puntata: "Conner Kent e Krypto scappano dai Cadmus Labs. La ricerca della verità del suo passato lo porta di fronte a Lionel Luthor e alla scienziata di genetica Dr. Eve Watson."

Nei giorni scorsi è andato in onda l'episodio incentrato su Deathstroke (Esai Morales), insieme a Superboy uno dei personaggi più attesi della stagione in corso. In attesa di vedere la seconda stagione in Italia, dove arriverà tramite Netflix, vi ricordiamo che l'episodio 2x06 di Titans debutterà su DC Universe il prossimo 11 ottobre.

Cosa vi aspettate dall'arrivo nel personaggio? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per altre notizie vi rimandiamo al commento di Brenton Thwaites su Nightwing e al trailer di Titans 2.