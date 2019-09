Titans: un nuovo teaser di anticipa la sfida tra i protagonisti e Deathstroke

Il personaggio di Deathstroke sta riscuotendo un discreto successo tra i fan dei fumetti DC. Dopo aver visto Esai Morales in questa immagine promozionale di Titans 2, l'account Twitter ufficiale della serie ha condiviso un nuovo video con protagonista il famoso killer.

Il commento al tweet, che trovate in calce alla notizia, è il seguente: "Deathstroke ha i Titans nel suo mirino, per ucciderli". Sembra infatti che il mercenario interpretato da Esai Morales sia pronto a ritornare nel mondo dei killer per vendicarsi della nuova iterazione dei Titani.

Nella breve preview possiamo ascoltare le parole di Slade Wilson, in cui ricorda la promessa di uccidere ogni nuovo membro del gruppo creato da Dick Grayson, mentre appaiono per pochi secondi parti del suo costume.

In una notizia, che contiene spoiler, possiamo scoprire il destino di uno dei protagonisti di Titans 2, in grave pericolo proprio a causa di Deathstroke e della sua famiglia. Ricordiamo che la seconda stagione della serie è attualmente in corso negli Stati Uniti, mentre non conosciamo ancora la data di inizio in Italia, paese in cui è presente nel catalogo di Netflix, diversamente negli USA in cui è possibile vederla nel servizio streaming DC Universe, insieme agli altri show dedicati ai supereroi della famosa casa dei fumetti.