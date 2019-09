Titans: un'occhiata più ravvicinata al costume di Nightwing nelle nuove foto dal set

Grazie alle soffiate di alcuni utenti sul web sono state diffuse alcune nuove immagini del nuovo costume di Nightwing, evoluzione del personaggio di Robin che comparirà nella seconda e attesa stagione di Titans.

Dalle immagini, che potete visualizzare in calce a questa news, possiamo notare che il look del personaggio sarà quello classico del fumetto. Ricordiamo che Nightwing nei fumetti è il supereroe impersonato dal giovane Dick Grayson una volta che questi ha dismesso i panni di Robin e si è staccato dall'ala protettiva di Batman. Questa scelta dovrebbe essere motivata nei nuovi episodi della serie, in cui sarà presente anche il personaggio del Cavaliere Oscuro, interpretato da Iain Glen.

I nuovi episodi della fortunata serie tv del servizio di streaming on demand DC Universe vedrà i protagonisti alle prese con Trigon (Seamus Dever), il demoniaco padre di Rachel (Teagan Croft), che è riuscito ad attirare verso il lato oscuro il protagonista Dick (Brenton Thwaites). Il suo obiettivo adesso è quello di convertire anche tutti gli altri. Tra i ritorni ovviamente Hawk (Alan Ritchson), Dove (Minka Kelly) e Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), mentre, come precedentemente segnalato, saranno altrettante le new entry: fra loro Jericho, Ravager, Merci Graves, Deathstroke, Superboy e Aqualad, senza dimenticare ovviamente Bruce Wayne/ Batman, che sarà interpretato, come già anticipato, da Iain Glen.

Possibile, inoltre, almeno secondo un rumor, l'esordio di Superman, che dovrebbe avere un ruolo marginale come quello avuto da Batman nella prima stagione. La seconda stagione ha esordito su DC Universe lo scorso 6 settembre, mentre per l'Italia non è ancora stata annunciata una data d'uscita ufficiale (la serie dovrebbe approdare su Netflix).