Titans, prime immagini ufficiali per la Rose Wilson di Chelsea Zhang

Il primo episodio della seconda stagione di Titans, che ha visto anche il debutto del Bruce Wayne di Glenn, è andato in onda solo pochi giorni fa, ma siamo tutti già proiettati verso il secondo, che debutterà negli USA il 13 settembre, e che presenterà un nuovo personaggio: Rose Wilson/Ravager.

Qualche tempo fa era stata Conor Leslie (Donna Troy/Wonder Girl) a mostrarci un'anteprima del look di Ravager, ovvero Rose Wilson, il personaggio interpretato da Chelsea Zhang.

Adesso sono state finalmente diffuse le prime immagini ufficiali da parte della produzione (alcune di queste le trovate anche nella nostra gallery), in cui è possibile vedere meglio Rose.

Nelle still provenienti dal secondo episodio dello show (intitolato appropriatamente "Rose"), la ragazza si mostra con una garza sull'occhio sinistro, al posto della benda che poi adotterà come signature look.

Come si può intuire anche dal titolo, il focus dell'episodio verterà sul suo personaggio, di cui verremo finalmente a sapere qualcosa in più.

Nella seconda stagione di Titans, i nostri eroi dovranno combattere non solo contro Trigon, il supervillain già introdotto nella precedente stagione, ma anche contro un altro temibile nemico: il Deathstroke di Esai Morales.

Ma cosa ne sarà della sua prole? Da che parte si schiereranno i figli di Wilson?

Lo scopriremo solo guardando i nuovi episodi, in onda dallo scorso 6 settembre negli Stati Uniti.