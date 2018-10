Titans: le prime reazioni promuovono la nuova serie targata DC Universe

In Italia la serie potrà essere vista su Netflix che ha acquistato i diritti di distribuzione (digitale) per il nostro paese. Un’anteprima della premiere della prima stagione verrà trasmessa al New York Comic-Con il prossimo 7 ottobre, mentre la prima stagione completa arriverà sul neonato servizio di streaming DC Universe il 12 ottobre seguente. Non c’è ancora una data di diffusione ufficiale su Netflix per quanto riguarda l’Italia.

First two episodes of #Titans just got a very warm reception at #NYCC. I will have in depth (but spoiler free!) thoughts on @DenofGeekUS tomorrow! — Mike Cecchini (@wayoutstuff) 4 ottobre 2018

#Titans totally worth watching. @DCUTitans has done a fantastic job at breaking the mold and giving us something new but sticking to some classic content! — BigZ (@BigZunnin) 4 ottobre 2018

Can't say anything about Titans till tomorrow but I will give you a hint what I liked about it... pic.twitter.com/65TuyanCS7 — Daniel R (@DanielRPK) 3 ottobre 2018